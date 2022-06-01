Os perigos de fornecer ração a granel para o seu pet

Nesta edição do Clube Pet CBN , Tatiana Sacchi traz um importante alerta: no Brasil, em especial no interior e periferias, é um hábito extremamente difundido a venda de ração a granel para cães, gatos ou outras espécies animais. "É comum vermos nas lojas os latões cheios de ração dispostos em fileira ou os móveis de madeira com divisões onde se colocam as rações lado a lado para o cliente escolher", explica.

"O cliente vê como uma vantagem o baixo custo, o fato de poder escolher a quantidade que quer levar, o tipo de ração que na maioria das vezes é escolhida pelo preço ou pelas características do grão, da diversidade de cores entre outros, sem pensar nos riscos que isso pode acarretar para a saúde do seu animal", detalha. Ouça a conversa completa!