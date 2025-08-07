Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet CBN

Os gatos e suas datas especiais: amor ou preconceito?

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 07 de Agosto de 2025 às 17:53

Publicado em 

07 ago 2025 às 17:53
Gato-deitado-dormindo
Gatos são amados por muitos mas ainda tão incompreendidos por outros tantos Crédito: Pexels
Dizem que quanto maior o preconceito, o desconhecimento e a desvalorização sobre um determinado tema mais datas especiais, campanhas e iniciativas de conscientização são necessárias, pois, esses dias específicos funcionam como oportunidades para chamar a atenção pública, educar sobre uma causa, combater estigmas e promover mudanças sociais. No caso dos gatos, que são tão amados por muitos mas ainda tão incompreendidos por outros tantos, por exemplo, o preconceito e as superstições negativas geraram várias datas internacionais e em diferentes países, todas com o propósito de valorizar esses animais, incentivar adoção e esclarecer mitos. Quanto mais difícil o desafio social, mais as organizações e comunidades sentem necessidade de criar momentos específicos para falar sobre o assunto, mobilizar apoio e promover a reflexão coletiva. É sobre o assunto que a comentarista Tati Sacchi trata nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 07-08-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados