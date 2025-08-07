Os gatos e suas datas especiais: amor ou preconceito?

Dizem que quanto maior o preconceito, o desconhecimento e a desvalorização sobre um determinado tema mais datas especiais, campanhas e iniciativas de conscientização são necessárias, pois, esses dias específicos funcionam como oportunidades para chamar a atenção pública, educar sobre uma causa, combater estigmas e promover mudanças sociais. No caso dos gatos, que são tão amados por muitos mas ainda tão incompreendidos por outros tantos, por exemplo, o preconceito e as superstições negativas geraram várias datas internacionais e em diferentes países, todas com o propósito de valorizar esses animais, incentivar adoção e esclarecer mitos. Quanto mais difícil o desafio social, mais as organizações e comunidades sentem necessidade de criar momentos específicos para falar sobre o assunto, mobilizar apoio e promover a reflexão coletiva. É sobre o assunto que a comentarista Tati Sacchi trata nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!