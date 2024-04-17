Os erros comuns dos tutores ao cuidarem dos pets!

Quando decidimos ter um pet, muitas vezes, cuidamos dele intuitivamente, de acordo com nossa experiência pregressa, ou seguimos dicas de conhecidos mais experientes ou até mesmo na vastidão da internet, onde podemos encontrar desde dicas muito interessantes, até dicas que podem colocar em risco a saúde do no amigo. Contudo, o ideal mesmo é que o animal seja sempre acompanhado por um veterinário de confiança que fará as orientações de forma a manter a saúde e o bem-estar dos nossos amigos. No dia a dia do atendimento clínico, o veterinário acaba se deparando com erros que os tutores cometem de forma mais comum no trato com os animais e vamos listar alguns deles. Este é o tema em destaque no Clube Pet CBN, com a comentarista Tati Sacchi. Ouça a conversa completa!