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Clube Pet CBN

Os direitos dos animais - parte II

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 17:33

Publicado em 

16 out 2024 às 17:33
Olhos de cachorros
Olhos de cachorros Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi fecha a série de explicações sobre quais são os direitos dos animais. Ouça a conversa completa!
CLube Pet CBN - 16-10-24

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