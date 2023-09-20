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Clube Pet CBN

Os cuidados com os pets nas altas temperaturas!

Ouça as dicas da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 18:00

Publicado em 

20 set 2023 às 18:00
Animais no calor
Animais no calor Crédito: Pixabay
Os cuidados com os pets em meio às altas temperaturas e o cenário da "onda" de calor. A comentarista Tatiana Sacchi traz as dicas nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 20-09-23
DICAS:
  • Mantenha as vacinas anuais e a vermifugação do seu pet sempre em dia, evitando muitas doenças comuns na época de verão.
  • Deixe água fresca à disposição do seu animal, em área sombreada. Coloque vários potes de água pela casa para facilitar o acesso e troque-a diariamente.
  • Evite água da torneira ou direto da rua, pois a escassez na época do verão pode trazer uma água de má qualidade. Prefira água filtrada. Gatos adoram fontes de água em movimento, é uma ótima alternativa para estimular o consumo de água.
  • Coloque pedras de gelo na água para refrescá-la e também estimular a curiosidade do pet com a água. Dê pedras de gelo para os cães brincarem, muitos adoram.
  • Não se preocupe se seu animal comer menos, pois com as altas temperaturas é normal os animais diminuírem a ingestão de alimentos.
  • Não deixe alimentos expostos por longos períodos, principalmente os alimentos úmidos, pois eles sofrem fermentação e estragam rapidamente.
  • Ofereça pedaços congelados de frutas refrescantes como melão e melancia para o cão se distrair e se refrescar.
  • Se seu cão for muito peludo, uma tosa mais curta pode ajudar a diminuir a sensação de calor.
  • No caso dos gatos, avalie bem a possibilidade da tosa, pois ela pode ajudar a refrescar o animal, porém pode ser muito estressante tirá-lo de casa.
  • Use um borrifador de água para refrescar você e seu pet ao longo do dia.
  • Os banhos podem ser semanais ou a cada 10 dias e com água fria.
  • Se precisar deixá-lo preso procure um local bem ventilado, com circulação de ar. Muitos adoram ventilador e ar condicionado. No caso do ar condicionado deve-se tomar cuidado com ressecamento de vias aéreas, principalmente em animais que tem doenças respiratórias crônicas.
FORA DE CASA
  • Leve o cão para passear nas horas mais frescas do dia como início da manhã, final de tarde ou à noite. Atenção redobrada para os cães braquicefálicos.
  • Busque áreas sombreadas e evite o asfalto ou cimento quentes, pois o cão pode fazer lesões e feridas nas “almofadinhas” das patas, que costumam ser muito dolorosas e às vezes bastante graves. Se você não consegue pisar ali descalço, porque seu cão conseguiria?
  • Evite o uso de focinheira ou use aquelas mais leves, de rede. Os cães trocam calor pela respiração e ela pode atrapalhar.
  • Evite levar seu animal à praia em horários de pico e praias muito cheias. Além de ser muito quente para ele, você pode criar inimizades com pessoas que não gostam de animais na praia.
  • Se precisar sair com ele de carro, nunca o deixe no interior do veículo, mesmo que o carro esteja à sombra ou que seja por poucos minutos, pois o carro rapidamente se torna uma “estufa” e isso pode levar ao estresse térmico.
  • Mantenha seu animal sempre hidratado. Leve com você garrafinhas para fornecer água, existem algumas específicas para isso.
  • Algumas raças são muito ativas e brincalhonas e muitas vezes não sabem a hora certa de parar. Isso pode levar à exaustão física, desidratação, hipertermia e até lesões musculares. Não exagere!!!

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