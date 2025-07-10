Os cuidados com os pets em viagens de avião e ônibus!

Na série especial de viagem e cuidados com os animais de estimação, nesta edição do Clube Pet CBN a comentarista Tati Sacchi traz orientações sobre como viajar de avião e ônibus com os pets. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 10-07-25
Publicado em 10 de Julho de 2025 às 19:29
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