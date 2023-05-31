Os benefícios dos animais de estimação na saúde mental e física dos tutores

Não há dúvidas que os pets alegram a nossa vida, deixando nossos dias mais leves e descontraídos. Eles são uma fonte de afeto e amor incondicional, sem cobranças ou julgamentos, e são nossos companheiros independentemente de nossa condição física, emocional ou financeira o que por si só já nos traz enormes benefícios. Aliado a isso, existem inúmeros estudos que comprovam os benefícios do animal de estimação como auxiliar nos mais diversos tratamentos de condições físicas, psicológicas ou emocionais, tanto em crianças como em adultos e idosos. Os animais ajudam a romper barreiras entre o paciente, o terapeuta e as terapias que precisam ser instituídas. Tatiana Sacchi fala sobre o tema nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!