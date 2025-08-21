O que significa se o pet dorme encostado em você? Veterinária explica!

Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi explica o que significa quando o pet dorme encostado no tutor. Segurança, vínculo afetivo, conforto, calor corporal e melhora do bem-estar são alguns motivos!
Clube Pet CBN - 21-08-25
Publicado em 21 de Agosto de 2025 às 18:04
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