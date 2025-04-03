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Clube Pet CBN

O que pode piorar a agressividade dos pets e como prevenir

Ouça as dicas de Tati Sacchi

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 18:06

Publicado em 

03 abr 2025 às 18:06
Cão bravo
Cão bravo Crédito: Pexels
Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi explique o que pode piorar a agressividade dos pets e quais atitudes são necessárias para amenizar esse comportamento. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 03-04-25

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