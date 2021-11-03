O que é a microchipagem animal e por que ela é indicada para cães e gatos

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre a microchipagem de cães e gatos. O mecanismo é um sistema eletrônico que visa manter o pet identificado e evitar o abandono. Ouça as explicações completas:
Clube Pet CBN - 03/11/2021
Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 17:40
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