O papel dos cães na evolução da humanidade e sociedade

Cachorros Crédito: Pexels

Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi traz como destaque que o cão, vulgo Canis familiaris, segundo evidências arqueológicas, foi a primeira espécie animal domesticada pelo homem há cerca de 12.000 a 32.000 anos atrás, antes mesmo do desenvolvimento da agricultura e do pastoreio e sua evolução como espécie está intimamente ligada à evolução da espécie humana. Todos os cães descendem de um ancestral comum, o lobo (Canis lupus). Os lobos se aproximaram de grupos humanos em busca de alimento e os mais mansos e menos fugidios acabavam permanecendo próximos aos humanos e se isolando dos seus grupos originais o que levou a um conjunto de mudanças genéticas favoráveis tanto físicas quanto comportamentais. Os animais passaram a ser menos agressivos, a ter menos medo dos humanos, aumentaram a docilidade e a capacidade de formar vínculos além de terem uma enorme capacidade de se adequar ao ambiente e à sociedade.

Com o passar do tempo o padrão de comportamento lúdico e infantil, chamado de neotenia, passou a estar presente na espécie e foi crucial para o seu desenvolvimento, onde características juvenis tanto físicas, como corpo, cabeça e dentes menores, como comportamentais como mansidão, docilidade, dependência dos humanos e formação de vínculos, permitiu o desenvolvimento de funções distintas como guarda, caça, pastoreio, companhia entre outros. Portanto, os primeiros papéis que o cão desenvolveu junto aos humanos são de proteção do território e ajuda na caça. Sua pele era usada como vestimenta e ele pode ter servido também como alimento para o ser humano.

Os cães só foram efetivamente domesticados com advento da sociedade humana sedentária e agrária e, a partir da domesticação, começaram a surgir as diferentes raças, desenvolvidas inicialmente por romanos e egípcios. A variabilidade de raças que temos hoje, mais de 400 reconhecidas pelo Kennel Club, provém de cruzamentos entre cães com características diversas entre si e entre cães e lobos. Através da seleção artificial passou-se a selecionar animais com comportamentos específicos para diferentes propósitos como guerra, pastoreio, caça, companhia, corrida, trabalho etc. Por exemplo, os cães de guarda e pastoreio de rebanhos tem uma baixa frequência de comportamento predatório, eles apenas observam, perseguem e acuam, mas não mordem nem matam. Já os cães de companhia se tornaram populares nos últimos 200 anos por serem os cães da nobreza e os cães sem raça definida, vulgo os vira-latas, não possuem um padrão específico e podem ter e desenvolver qualquer uma das potencialidades caninas. Ouça a conversa completa!