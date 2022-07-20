'O melhor amigo do homem': benefícios de ter um animal de estimação

Além da alegria que a presença de um animal de estimação nos proporciona, hoje em dia, já há comprovações científicas dos benefícios físicos e psicológicos que eles podem nos oferecer. No clima do Dia do Amigo, celebrado nesta quarta-feira (20), é sobre esse assunto que Tatiana Sacchi fala nesta edição do Clube Pet CBN. "O simples fato deles nos receberem com festa, de conversarmos com eles, de acariciá-los ou apenas sentar para observar um aquário, já é suficiente para nos relaxar e acalmar. Esses benefícios valem para todos os que possuem um animal de estimação, mas são bastante importantes para crianças e idosos", explica. Ouça a conversa completa!