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'O melhor amigo do homem': benefícios de ter um animal de estimação

Ouça a conversa com Tatiana Sacchi

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 17:39

Publicado em 

20 jul 2022 às 17:39
Cão, cachorro, dog, pet, animal
Cão, cachorro, dog, pet, animal Crédito: Pexels
Além da alegria que a presença de um animal de estimação nos proporciona, hoje em dia, já há comprovações científicas dos benefícios físicos e psicológicos que eles podem nos oferecer. No clima do Dia do Amigo, celebrado nesta quarta-feira (20), é sobre esse assunto que Tatiana Sacchi fala nesta edição do Clube Pet CBN. "O simples fato deles nos receberem com festa, de conversarmos com eles, de acariciá-los ou apenas sentar para observar um aquário, já é suficiente para nos relaxar e acalmar. Esses benefícios valem para todos os que possuem um animal de estimação, mas são bastante importantes para crianças e idosos", explica. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 20-07-22

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