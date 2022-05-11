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Clube Pet CBN

O ideal para saúde dos pets é escovar os dentes todos os dias?

As explicações são da comentarista Tatiana Sacchi!

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 18:40

Publicado em 

11 mai 2022 às 18:40
O ideal para os pets é escovar os dentes diariamente
O ideal para os pets é escovar os dentes diariamente Crédito: Pixelshot/Canva
Escovar os dentes depois de todas as refeições. Essa é uma rotina importante apenas para a saúde oral dos seres humanos? Tatiana Sacchi aborda nesta edição do Clube Pet CBN. "Há muitos anos já se sabe da importância de prevenir e tratar as doenças orais e cuidar da higiene e da saúde oral é importante tanto para nós humanos, como para os cães e gatos. É estimado que a doença periodontal, conhecida vulgarmente como o tártaro, esteja presente em algum grau em 85% dos animais de pequeno porte com mais de 4 anos de idade. Ela é muito comum nas raças Poodle, Pinscher, Yorkshire, Maltês e nos felinos. Nas raças de médio e grande porte ela é menos frequente, mas ainda sim merece atenção", explica. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 11-05-22.mp3

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