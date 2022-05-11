O ideal para saúde dos pets é escovar os dentes todos os dias?

Escovar os dentes depois de todas as refeições. Essa é uma rotina importante apenas para a saúde oral dos seres humanos? Tatiana Sacchi aborda nesta edição do Clube Pet CBN. "Há muitos anos já se sabe da importância de prevenir e tratar as doenças orais e cuidar da higiene e da saúde oral é importante tanto para nós humanos, como para os cães e gatos. É estimado que a doença periodontal, conhecida vulgarmente como o tártaro, esteja presente em algum grau em 85% dos animais de pequeno porte com mais de 4 anos de idade. Ela é muito comum nas raças Poodle, Pinscher, Yorkshire, Maltês e nos felinos. Nas raças de médio e grande porte ela é menos frequente, mas ainda sim merece atenção", explica. Ouça a conversa completa!