O alerta sobre olho seco nos cachorros, que pode levar à perda da visão

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi aborda a saúde ocular dos pets. Isso porque o próximo dia 10 de Julho é marcado pelo Dia Mundial da Saúde Ocular. A comentarista vai detalhar uma patologia muito comum no dia a dia do clínico veterinário e que pode passar despercebida pelos tutores, a ceratoconjuntivite seca, ou olho seco. "O olho seco costuma evoluir de forma lenta e gradual e o animal começa a apresentar olho vermelho (conjuntivite), córnea opaca e sem brilho, secreção ocular mucosa ou purulenta excessiva, coceira, pigmentação da córnea e muitos podem ter úlcera de córnea e até perder a visão", explica Tati. Ouça: