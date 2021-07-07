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Clube Pet CBN

O alerta sobre olho seco nos cachorros, que pode levar à perda da visão

As explicações são da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 17:49

Publicado em 

07 jul 2021 às 17:49
O assunto é a saúde ocular dos pets
O assunto é a saúde ocular dos pets Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi aborda a saúde ocular dos pets. Isso porque o próximo dia 10 de Julho é marcado pelo Dia Mundial da Saúde Ocular. A comentarista vai detalhar uma patologia muito comum no dia a dia do clínico veterinário e que pode passar despercebida pelos tutores, a ceratoconjuntivite seca, ou olho seco. "O olho seco costuma evoluir de forma lenta e gradual e o animal começa a apresentar olho vermelho (conjuntivite), córnea opaca e sem brilho, secreção ocular mucosa ou purulenta excessiva, coceira, pigmentação da córnea e muitos podem ter úlcera de córnea e até perder a visão", explica Tati. Ouça:
Clube Pet CBN - 07-07-21.mp3

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