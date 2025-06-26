Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet CBN

No clima de frio: dicas para dar o banho do seu pet em casa!

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 26 de Junho de 2025 às 18:37

Publicado em 

26 jun 2025 às 18:37
Cachorro tomando banho
Cachorro tomando banho Crédito: Pexels
Apesar de ser cada vez mais frequente a utilização de serviços de banho e tosa para os nossos amigos caninos, muitos tutores ainda preferem cuidar deles em casa ou mandá-los para o serviço de banho e/ou tosa apenas em situações especiais. Em tempos de crise, além da economia financeira, dar banho e fazer os procedimentos de higiene em casa é uma ótima forma de interagir com o animal, aumentando a cumplicidade e a percepção do tutor em relação à saúde e ao comportamento do animal. O banho deve ser um momento de prazer para ambos. Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi fala sobre o assunto.
Clube Pet CBN - 26-06-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados