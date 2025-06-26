No clima de frio: dicas para dar o banho do seu pet em casa!

Apesar de ser cada vez mais frequente a utilização de serviços de banho e tosa para os nossos amigos caninos, muitos tutores ainda preferem cuidar deles em casa ou mandá-los para o serviço de banho e/ou tosa apenas em situações especiais. Em tempos de crise, além da economia financeira, dar banho e fazer os procedimentos de higiene em casa é uma ótima forma de interagir com o animal, aumentando a cumplicidade e a percepção do tutor em relação à saúde e ao comportamento do animal. O banho deve ser um momento de prazer para ambos. Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi fala sobre o assunto.