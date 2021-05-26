Mora em condomínio? Conheça os direitos do tutor e dos pets

Tatiana Sacchi aborda os direitos dos pets e do tutor em condomínios Crédito: Pexels

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi inicia uma série trazendo dicas e orientações sobre a convivência com os pets em condomínios. Nessa primeira parte, o destaque são os direitos dos tutores e dos animais nos ambientes condominiais. "Quando se vive em um condomínio de casas ou apartamentos, vive-se em uma pequena comunidade onde vizinhos dividem direitos e deveres. Se você já possui ou pensa em ter um animal de estimação em condomínio, deve estar atento aos seus direitos e deveres como tutor do animal e como morador", orienta.

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 26/05/2021

Tati Sachi alerta sobre os pontos de relevância para essa convivência:

DIREITOS DO TUTOR/ANIMAL

- O condômino pode manter animais em casa ou no apartamento: a Constituição Federal assegura ao cidadão o direito de propriedade (Art. 5º, XXII e Art. 170, II), sendo assim, o condômino pode manter animais em sua casa ou apartamento com a premissa de que estes não causem incômodos ou risco à saúde e segurança de moradores, funcionários e visitantes. O número de animais na casa é determinado pelo tutor, desde que a higiene e o bem-estar sejam mantidos. As convenções condominiais que ainda proíbem os animais devem ser atualizadas, pois vão de encontro com dispositivos jurídicos legais. É permitido ter o animal no condomínio desde que não haja perturbação da coletividade, de acordo com o artigo 1336, inciso IV, do Código Civil.

- Utilizar o elevador: baseado no direito de ir e vir: Art. 5º da Constituição Federal o condômino ou visitante pode utilizar o elevador com seu animal. Se existe regra no condomínio que obrigue o tutor a transitar apenas pelas escadas, ela é nula e passível de punição legal por constrangimento ilegal (Art. 146 do Decreto-lei Nº 2.848/40) e maus-tratos (Art. 32 da Lei Nº9.605/98 e art. 3º, I do Decreto Nº24.645/34). Como o bom senso pode ajudar: utilizar o elevador de serviço sempre que estiver em funcionamento; aguardar um elevador mais vazio para entrar com o animal; usar guia curta ou carregar o cão no colo para que não se aproxime de outras pessoas são sinais de respeito pelo próximo.

- Andar com o animal nas áreas comuns: o cão pode andar no chão com guia curta e desde que ele não ofereça risco à segurança e a saúde dos demais, bem como não danifique ou suje áreas comuns. O condomínio não pode exigir que o tutor leve o animal no colo, pois muitos animais têm um porte avantajado e existem pessoas com restrições como idosos ou crianças. Aplica-se neste tópico o constrangimento ilegal (Art. 146 do Decreto-lei Nº 2.848/40).

- Uso de focinheira: cães que sejam dóceis e não ofereçam risco, não devem ser obrigados a usar focinheira, podendo configurar crime de maus tratos ao animal: Art. 32 da Lei Nº9.605/98 e art. 3º, I do Decreto Nº24.645/34, mas se você sabe que seu cão pode causar problemas e oferecer riscos a outros animais e pessoas, seja responsável!