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Mora em condomínio? Conheça os deveres do tutor com os pets

As orientações são da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:33

Publicado em 

02 jun 2021 às 17:33
Cão, cachorro, pet
Tatiana Sacchi fala sobre viver com pets em condomínios Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi continua a série com dicas e orientações sobre a convivência entre os pets e tutores em condomínios. Na última edição do quadro, falamos sobre direitos. Agora, sobre os deveres dos tutores que vivem nesses espaços com seus cães e gatos. Ouça:
Clube Pet CBN - 02/06/2021
Nas áreas comuns:
- Usar guia curta e manter o animal próximo ao corpo: é dever do tutor manter o animal na guia quando estiver nas áreas comuns do condomínio. Isso garante a segurança de vizinhos, funcionários e visitantes, além de evitar acidentes.
Art. 10 Lei Nº 4.591/64 e Art. 1.277, Art. 1.335 e Art. 1.336, IV Lei Nº 10.406/02
Por mais dócil o animal seja, existem pessoas que não querem ter contato com animais e devem ser respeitadas.
Como o bom senso pode ajudar: se um vizinho, funcionário ou visitante que está no elevador sabidamente não gosta de animais, não custa esperar pelo próximo!
***
- Uso de focinheira para animais de grande porte ou agressivos: é dever do tutor zelar pela segurança de todos. Se o cão não é sociável ou é agressivo ou possui um porte grande, deve-se fazer uso da focinheira.
Art. 10 Lei Nº 4.591/64 e Art. 1.277, Art. 1.335 e Art. 1.336, IV Lei Nº 10.406/02
***
- Não permitir que crianças pequenas passeiem com o animal sem a supervisão de um responsável: muitas vezes a criança não tem força suficiente para segurar o cão ou não saberá agir em situações inesperadas, como uma fuga por exemplo. Deve sempre haver um responsável com a criança.
***
- Dejetos nas áreas comuns: é dever do tutor deixar limpos os locais por onde ele transita com o animal, portanto deve-se recolher as fezes e limpar a urina do animal. Ah! E isso vale para os passeios na rua também!
Art. 10 da Lei Nº 4.591/64 e Art.1.336, IV da Lei Nº 10.406/02
***
Dentro de casa:
- Latidos, uivos ou miados excessivos: o excesso de barulho é com certeza o maior vilão da convivência com animais em condomínio. Latir ou miar hora ou outra é normal, mas o excesso de barulho incomoda os vizinhos e configura perturbação da coletividade. Art. 42, IV do Decreto-Lei Nº 3.688/41
- A perturbação da coletividade também se aplica ao barulho provocado pelas unhas dos animais no piso. Elas devem ser mantidas aparadas e/ou colocar tapetes e carpetes no apartamento.
- Além disso, animais que vocalizam muito podem estar em situação de sofrimento ou ansiedade de separação e cabe ao tutor proporcionar o bem estar desse animal.
Art. 32 da Lei Nº9.605/98 e art. 3º, I do Decreto Nº24.645/34
- Condições de higiene: o ambiente residencial onde vive o tutor e o animal deve estar sempre limpo para evitar odores desagradáveis, preservando a saúde e bem estar de todos. Manter um animal em más condições de higiene pode configurar maus tratos e o tutor pode perder a tutela do animal caso sofra uma denúncia ou ação de vizinhos.
Art. 32 da Lei Nº9.605/98 e art. 3º, II do Decreto Nº24.645/34)

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