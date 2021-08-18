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Mito ou verdade? Tire suas dúvidas sobre a castração de cadelas e gatas

A comentarista Tatiana Sacchi explica quais mudanças o procedimento pode levar à vida do animal, da saúde ao comportamento

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:07

Publicado em 

18 ago 2021 às 18:07
Mitos e verdades da castração de gatos e cães
Mitos e verdades da castração de gatos e cães Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, dando prosseguimento ao tema da castração de cães e gatos, a comentarista Tatiana Sacchi traz alguns dos principais mitos e verdades que existem com relação ao tema. Tatiana já destacou, em quadro anterior, que a castração é considerada essencial para evitar futuros abandonos e a exposição dos gatos e cachorros a doenças, por exemplo. Dessa vez, ela responde às principais dúvidas relacionadas às fêmeas: o animal engorda após a castração? Muda o comportamento? Qual a idade correta para fazer o procedimento? Acompanhe as explicações completas!
Clube Pet CBN - 18-08-21.mp3

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