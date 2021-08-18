Mito ou verdade? Tire suas dúvidas sobre a castração de cadelas e gatas

Nesta edição do Clube Pet CBN, dando prosseguimento ao tema da castração de cães e gatos, a comentarista Tatiana Sacchi traz alguns dos principais mitos e verdades que existem com relação ao tema. Tatiana já destacou, em quadro anterior, que a castração é considerada essencial para evitar futuros abandonos e a exposição dos gatos e cachorros a doenças, por exemplo. Dessa vez, ela responde às principais dúvidas relacionadas às fêmeas: o animal engorda após a castração? Muda o comportamento? Qual a idade correta para fazer o procedimento? Acompanhe as explicações completas!
Clube Pet CBN - 18-08-21.mp3