Microchip: qual a importância para o seu pet de estimação?

O microchip é um objeto eletrônico com o tamanho aproximado de um grão de arroz. Nele, existe um número único, como um documento de identidade. Muitos animais já saem identificados com o microchip direto do criador ou da entidade que fez a doação do animal, mas caso a pessoa se interesse em colocar um microchip em seu animal, a aplicação deve ser feita pelo médico veterinário a partir de 10 dias de vida. No caso de cães e gatos, o microchip é implantado no animal através de uma injeção subcutânea na região entre as escápulas.