Microchip: qual a importância para o seu pet de estimação?

O microchip é um objeto eletrônico com o tamanho aproximado de um grão de arroz. Nele, existe um número único, como um documento de identidade. Muitos animais já saem identificados com o microchip direto do criador ou da entidade que fez a doação do animal, mas caso a pessoa se interesse em colocar um microchip em seu animal, a aplicação deve ser feita pelo médico veterinário a partir de 10 dias de vida. No caso de cães e gatos, o microchip é implantado no animal através de uma injeção subcutânea na região entre as escápulas.
Ele possui um revestimento que promove a união entre o tecido e a cápsula do microchip evitando assim a migração do local de aplicação. O procedimento é simples e realizado no consultório, não precisando de sedação ou anestesia. A chance de rejeição é próxima de zero, pois o material é biocompatível e atóxico. Tema para Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 29-03-23