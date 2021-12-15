Meu pet pode ficar cego? Conheça as principais causas de cegueira animal

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre cegueira nos pets. Os olhos são órgãos complexos e que possuem diversas estruturas, como pálpebras, aparato lacrimal, córnea, úvea, cristalino, retina e nervo óptico, sendo que cada uma delas possui diferentes funções para que os olhos se mantenham saudáveis e funcionais. Da mesma forma, existem inúmeras doenças que podem acometer as diferentes estruturas dos olhos e que se não forem corretamente diagnosticas, podem levar à cegueira unilateral ou bilateral. Ouça:
Clube Pet CBN - 15/12/2021