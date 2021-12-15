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Clube Pet CBN

Meu pet pode ficar cego? Conheça as principais causas de cegueira animal

As explicações são da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 17:09

Publicado em 

15 dez 2021 às 17:09
Cão, cachorro, animal, pet
Cão, cachorro, animal, pet Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre cegueira nos pets. Os olhos são órgãos complexos e que possuem diversas estruturas, como pálpebras, aparato lacrimal, córnea, úvea, cristalino, retina e nervo óptico, sendo que cada uma delas possui diferentes funções para que os olhos se mantenham saudáveis e funcionais. Da mesma forma, existem inúmeras doenças que podem acometer as diferentes estruturas dos olhos e que se não forem corretamente diagnosticas, podem levar à cegueira unilateral ou bilateral. Ouça:
Clube Pet CBN - 15/12/2021

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