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Clube Pet CBN

Março Amarelo: mês de prevenção das doenças renais em pets

Ouça a conversa com a comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 16 de Março de 2022 às 17:56

Publicado em 

16 mar 2022 às 17:56
O assunto é coceira em cães e gatos!
Cachorro Crédito: Pexels
Nesta edição do "Clube Pet CBN", Tatiana Sacchi traz como destaque o Março Amarelo, mês de conscientização e prevenção da doença renal em cães e gatos. "Quanto mais precocemente a doença renal for identificada e o tratamento for iniciado, mais chances de o animal responder favoravelmente e se manter com qualidade de vida, por um longo período", aponta a comentarista. 
Tatiana explica, por exemplo, "que os rins são órgãos notáveis, responsáveis por filtrar o sangue, eliminar toxinas, reabsorver moléculas e nutrientes e manter o equilíbrio (homeostase) do organismo. Além disso, eles produzem hormônios que mantém a pressão arterial estável e que estimulam a produção de células sanguíneas. Cada vez que o coração bate, os rins recebem em torno de 25% de todo sangue que circula no organismo", aponta.
Para os pets, "o tratamento envolve dieta especial, estimulo a ingestão de líquidos para manter a hidratação, tratamento dos sinais gastroentéricos, tratamento da hipertensão e outras medidas que mantenham tanto o animal quanto os rins saudáveis. Quando o animal descompensa e tem uma crise urêmica, precisa ficar internado para fluidoterapia intensiva, medicação e estabilização do quadro", detalha. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 16-03-22.mp3

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