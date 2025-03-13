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Março amarelo: mês de conscientização da doença renal crônica em cães e gatos

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 13 de Março de 2025 às 17:24

Publicado em 

13 mar 2025 às 17:24
K9: os cães farejadores que auxiliam em missões de salvamento
Cuide da saúde do seu pet! Crédito: PxHere
Os rins são órgãos essenciais, responsáveis por filtrar o sangue, eliminar toxinas, reabsorver nutrientes e manter o equilíbrio do organismo. Cada vez que o coração bate, os rins recebem em torno de 25% de todo sangue que circula no organismo. Considerando esta importância, o mês serve para divulgação de informações numa campanha chamada de "março amarelo". Em entrevista à CBN Vitória, a comentarista Tatiana Sacchi, no quadro Clube Pet CBN, explica quais são os riscos e como prevenir o seu cão ou seu gato de uma doença como esta. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 13-03-25

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