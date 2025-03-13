Março amarelo: mês de conscientização da doença renal crônica em cães e gatos

Os rins são órgãos essenciais, responsáveis por filtrar o sangue, eliminar toxinas, reabsorver nutrientes e manter o equilíbrio do organismo. Cada vez que o coração bate, os rins recebem em torno de 25% de todo sangue que circula no organismo. Considerando esta importância, o mês serve para divulgação de informações numa campanha chamada de "março amarelo". Em entrevista à CBN Vitória, a comentarista Tatiana Sacchi, no quadro Clube Pet CBN, explica quais são os riscos e como prevenir o seu cão ou seu gato de uma doença como esta. Ouça a conversa completa!