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Clube Pet CBN

Mantenha distância! Conheça plantas perigosas (e tóxicas) para os pets

As orientações são da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 18:10

Publicado em 

24 ago 2022 às 18:10
Cão, cachorro, pet, dog, animal
Pet Crédito: Pixabay
Quando temos um pet em casa precisamos estar atentos a segurança deles e a prevenção de acidentes domésticos, pois como eles são ativos, curiosos e exploradores por natureza, a casa pode ser um parque de diversões nem sempre tão divertidas. Como os cães, gatos e outras espécies fuçam, cavam, destroem, mastigam e engolem muitas coisas indevidas, tanto o jardim quanto as plantas em vasos devem estar entre as nossas preocupações. Tema para Tatiana Sachhi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 24-08-22
Confira algumas espécies que são tóxicas:  antúrio, azaleia, bico-de-papagaio ou poinsetia, calanchoê, comigo-ninguém-pode, hortênsia, palmeira-sagu, espada-de-são-jorge, espirradeira, lírio e lírio-da-paz, mamona e violeta.

SERVIÇO:

Caso desconfie que seu animal tenha ingerido uma planta tóxica, não haja por conta própria, leve-o imediatamente ao veterinário com o maior número de informações possíveis: quando ingeriu, quantidade ingerida, parte da planta e sinais apresentados. Caso não tenha acesso imediato a um serviço veterinário, ligue para o CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica - (0800 283 9904). Procure atendimento assim que possível. 

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