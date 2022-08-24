Mantenha distância! Conheça plantas perigosas (e tóxicas) para os pets

Quando temos um pet em casa precisamos estar atentos a segurança deles e a prevenção de acidentes domésticos, pois como eles são ativos, curiosos e exploradores por natureza, a casa pode ser um parque de diversões nem sempre tão divertidas. Como os cães, gatos e outras espécies fuçam, cavam, destroem, mastigam e engolem muitas coisas indevidas, tanto o jardim quanto as plantas em vasos devem estar entre as nossas preocupações. Tema para Tatiana Sachhi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!