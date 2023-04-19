Lista: conheça quais são os alimentos proibidos para os pets

Sem dúvida alguma, uma constante nas clínicas veterinárias são os casos de intoxicação alimentar, gastroenterites alimentares e até óbito de animais devido a ingestão de alimentos impróprios. Mas você sabe quais são os alimentos tóxicos e proibidos para os pets? Quem te conta é Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 19-04-23
ALIMENTOS PROIBIDOS:
- Açúcar e Doces: causam diarreia, vômito, desidratação e quando consumidos frequentemente levam a obesidade, diabetes e problemas dentários
- Alimentos gordurosos e frituras: causam diarreia, vômito, desidratação e podem levar à pancreatite e problemas no fígado
- Alimentos salgados: causam diarreia, vômito, sede intensa e desidratação e a longo prazo podem levar à hipertensão
- Fermento e massa crua: a ingestão de massa crua com fermento pode se expandir, produzir gás e causar dilatação do estômago e intestino, levando à dor intensa e até ruptura em casos extremos.