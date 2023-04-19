Lista: conheça quais são os alimentos proibidos para os pets

Sem dúvida alguma, uma constante nas clínicas veterinárias são os casos de intoxicação alimentar, gastroenterites alimentares e até óbito de animais devido a ingestão de alimentos impróprios. Mas você sabe quais são os alimentos tóxicos e proibidos para os pets? Quem te conta é Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!