Gripe canina: o que os tutores precisam saber para proteger os cachorros

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi destaca a traqueobronquite infecciosa canina. O nome parece complicado? Conhecida como "tosse dos canis" ou "gripe canina" é uma infecção das vias respiratórias superiores, aguda e altamente contagiosa entre os cães e que pode ser causada tanto por vírus como por bactérias. "Os animais apresentam tosse seca, estridente e persistente, muitas vezes, fazendo mímica de vômito e expelindo uma espuma branca. Alguns animais podem ficar febris, pararem de se alimentar e até desenvolver broncopneumonia". Ela explica tudo o que o tutor precisa saber sobre a doença e as formas de prevenção, que segundo a comentarista, a mais eficaz é a vacinação.
Clube Pet CBN - 30/06/2021