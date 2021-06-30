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Clube Pet CBN

Gripe canina: o que os tutores precisam saber para proteger os cachorros

Ouça as orientações da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 17:47

Publicado em 

30 jun 2021 às 17:47
Gripe canina se torna mais comum no inverno
Gripe canina se torna mais comum no inverno Crédito: Pexels
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi destaca a traqueobronquite infecciosa canina. O nome parece complicado? Conhecida como "tosse dos canis" ou "gripe canina" é uma infecção das vias respiratórias superiores, aguda e altamente contagiosa entre os cães e que pode ser causada tanto por vírus como por bactérias. "Os animais apresentam tosse seca, estridente e persistente, muitas vezes, fazendo mímica de vômito e expelindo uma espuma branca. Alguns animais podem ficar febris, pararem de se alimentar e até desenvolver broncopneumonia". Ela explica tudo o que o tutor precisa saber sobre a doença e as formas de prevenção, que segundo a comentarista, a mais eficaz é a vacinação.
Clube Pet CBN - 30/06/2021

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