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Clube Pet CBN

Governo federal proíbe o uso de animais em testes para cosméticos e perfumes

Ouça a conversa completa com a comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 01 de Março de 2023 às 18:03

Publicado em 

01 mar 2023 às 18:03
Pet, cachorro
Pet, cachorro Crédito: Pixabay
Está proibido a partir desta quarta-feira (1) no Brasil o uso de animais vertebrados, exceto seres humanos, em pesquisa científica, no desenvolvimento e no controle da qualidade de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A resolução é do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. No Espírito Santo, a decisão é mais antiga. Em julho de 2021, o governador Renato Casagrande sancionou uma lei para proibir a utilização dos animais em testes. De acordo com o texto, instituições e profissionais que descumprirem a proibição podem ser punidos com multa que pode chegar a R$ 182 mil. Mas esta não é a única forma de defender os direitos dos animais. Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi traz 9 dicas para quem se interessa pelos direitos dos animais, não apenas os cães e gatos. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 01-03-23

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