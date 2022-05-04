Gato ou cão soltando muito pelo: é normal? Veterinária explica

Gato Crédito: Pexels

Diariamente, durante as consultas veterinárias de rotina, os tutores questionam sobre a queda de pelo em seus animais de estimação, sendo muitas vezes, o motivo principal da consulta. Perguntas do tipo: “Por que ele perde tanto pelo?”; “É normal cair tanto pelo?”; “O que posso fazer para diminuir a queda?", são comuns. Este é o assunto do "Clube Pet CBN", com Tatiana Sacchi. Ouça a conversa completa!

"O primeiro passo é aprender que existe diferença entre a queda de pelo normal (fisiológica) e a queda de pelo anormal (patológica). A queda de pelos fisiológica ocorre constantemente com o objetivo de fazer a renovação da pelagem, varia de acordo com vários fatores, costuma ser intensa nos períodos de mudança de estação climática, sendo uniforme e não provocando falhas na pelagem. Já a queda e pelos patológica, está associada a inúmeras doenças de pele, normalmente provoca falhas na pelagem e outros sinais e sintomas associados, como crostas, vermelhidão, coceira, odores, etc", explica.

Fatores que influenciam

A queda de pelos fisiológica, explica Tatiana, ocorre por fatores tais como raça, idade e sexo. "Cada raça de cão ou gato tem um tipo de pelagem característica que vai sofrer renovação em períodos mais curtos ou mais longos. Cães como o poodle, shi-tzu, spitz costumam perder menos pelos, já outros como o beagle, pug, rottweiler, labrador, pastor perdem pelos em abundância. O comprimento da pelagem também influencia, pois tendemos a achar que os cães de pelo curto perdem menos pelo, o que nem sempre é verdade, o que acontece é que os pelos tem um tamanho menor e 'nos enganam'", explica.