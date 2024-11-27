Gato, cachorro e até jabuti: as vantagens para a saúde em ter um pet

Nesta edição do "Clube Pet CBN", a comentarista Tati Sacchi traz como destaque que além da alegria que a presença de um animal de estimação nos proporciona, hoje em dia já há comprovações científicas dos benefícios físicos e psicológicos que eles podem nos oferecer ao longo da vida. O simples fato deles nos receberem com festa, de conversarmos com eles (sim, eu converso com meus animais!), de acariciá-los ou apenas de sentar-se para observar um aquário, já é suficiente para nos relaxar e acalmar. Esses benefícios valem para todos os que possuem um animal de estimação, mas são bastante importantes para crianças e idosos. Ouça a conversa completa!