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Gato, cachorro e até jabuti: as vantagens para a saúde em ter um pet

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 17:27

Publicado em 

27 nov 2024 às 17:27
Os animais, independente da espécie, são verdadeiros companheiros dos tutores
Os animais, independente da espécie, são verdadeiros companheiros dos tutores Crédito: Ouvintes CBN Vitória
Nesta edição do "Clube Pet CBN", a comentarista Tati Sacchi traz como destaque que além da alegria que a presença de um animal de estimação nos proporciona, hoje em dia já há comprovações científicas dos benefícios físicos e psicológicos que eles podem nos oferecer ao longo da vida. O simples fato deles nos receberem com festa, de conversarmos com eles (sim, eu converso com meus animais!), de acariciá-los ou apenas de sentar-se para observar um aquário, já é suficiente para nos relaxar e acalmar. Esses benefícios valem para todos os que possuem um animal de estimação, mas são bastante importantes para crianças e idosos. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Clube Pet CBN - 27-11-24

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