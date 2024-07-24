Fogos de artifício, espelho e trovão: do que os pets têm medo?

Nesta edição de "Clube Pet CBN", a comentarista Tati Sacchi explora os principais medos que cães e gatos sentem. Entre eles, se destaca o medo do barulho de fogos de artifício e de trovão. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 24-07-24
Publicado em 24 de Julho de 2024 às 17:14
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