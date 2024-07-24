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Fogos de artifício, espelho e trovão: do que os pets têm medo?

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 17:14

Publicado em 

24 jul 2024 às 17:14
Alguns cães costumam se assustar com seus reflexos no espelho
Alguns cães costumam se assustar com seus reflexos no espelho Crédito: Pexels
Nesta edição de "Clube Pet CBN", a comentarista Tati Sacchi explora os principais medos que cães e gatos sentem. Entre eles, se destaca o medo do barulho de fogos de artifício e de trovão. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 24-07-24

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