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Clube Pet CBN

Festas de fim de ano e os cuidados com os pets!

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 18:55

Publicado em 

18 dez 2024 às 18:55
Cachorro no natal
Cachorro no natal Crédito: Pexels
Durante a época das festas, as casas ficam mais festivas, coloridas, iluminadas e cheias de comidas gostosas. É uma época em que costumamos decorar a casa, comprar os presentes, preparar a ceia e confraternizar ao lado das pessoas que amamos. Essa movimentação toda e as mudanças na casa, aguçam a curiosidade dos pets que podem querer conferir todos os itens da festa, à começar pela decoração de Natal! Este é o tema em destaque nesta edição do Clube Pet CBN, com a comentarista Tati Sacchi. Sendo assim, quais são os cuidados que devemos ter em relação aos nossos pets nessa época?
Clube Pet CBN - 18-12-24

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