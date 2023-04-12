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Clube Pet CBN

Fazendo as contas: quanto custa ter um animal de estimação?

Quem explica é a comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 17:49

Publicado em 

12 abr 2023 às 17:49
O assunto é a saúde ocular dos pets
Pets Crédito: Pexels
Ao decidirmos ter um animal de estimação, uma das questões importantes a considerar é sobre o impacto financeiro dele no orçamento pessoal, tanto mensal quanto ao longo da vida, especialmente se considerarmos que temos opções de animais desde pequeninos, e pouco custosos, como um tigre d’água, que pode viver em torno de 30 anos, até um enorme e muito custoso cão São Bernardo, que vive em torno de 12 anos. Também é importante lembrar que os custos iniciais costumam ser mais altos por conta de itens como cama, comedouros, caixa de areia, coleira ou gaiola por exemplo, bem como os custos com a velhice do pet. Tema para Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 12-04-23

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