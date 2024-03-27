Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet CBN

Faça sua parte: doações para pets do Sul do Espírito Santo

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 27 de Março de 2024 às 17:49

Publicado em 

27 mar 2024 às 17:49
Cachorro
Cachorro Crédito: Pexels
Nesta edição de “Clube Pet CBN”, a comentarista Tati Sacchi fala da importância da doação para os animais do Sul do Espírito Santo. Entre a noite da última sexta (22) e madrugada da sábado (23), cidades como Bom Jesus do Norte e Mimoso do Sul receberam mais de 200 mm de chuva, o que deixou famílias desalojadas e casas destruídas. Diante da situação, a população capixaba tem se mobilizado para arrecadar doações como colchões, roupas, alimentos e ração para os animais, como cães e gatos. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 27-03-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados