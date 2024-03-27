Faça sua parte: doações para pets do Sul do Espírito Santo

Nesta edição de “Clube Pet CBN”, a comentarista Tati Sacchi fala da importância da doação para os animais do Sul do Espírito Santo. Entre a noite da última sexta (22) e madrugada da sábado (23), cidades como Bom Jesus do Norte e Mimoso do Sul receberam mais de 200 mm de chuva, o que deixou famílias desalojadas e casas destruídas. Diante da situação, a população capixaba tem se mobilizado para arrecadar doações como colchões, roupas, alimentos e ração para os animais, como cães e gatos. Ouça a conversa completa!