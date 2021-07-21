Estabelecer rotina é importante para manter o bem-estar do pet; confira as dicas

Saiba a importância da rotina na vida dos pets Crédito: Freepik

A importância da rotina para os pets é o assunto desta edição do Clube Pet CBN! Tatiana Sacchi explica que "estabelecer rotina e limites para os animais é importante para o bem-estar físico e psicológico, para que eles saibam como se comportar no dia-a-dia e para que a convivência entre eles e entre os tutores seja harmoniosa e prazerosa". No quadro, a comentarista deu dicas para que o tutor estabeleça uma rotina para o pet. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Clube Pet CBN - 21/07/2021

AS DICAS DO CLUBE PET:

- Organize sempre uma rotina que você possa cumprir em especial para os filhotes e os idosos

- Estabeleça horários para a alimentação e evite deixar o alimento disponível o tempo todo pois os animais gostam de comida sempre fresca e palatável e isso evita oxidação, perda de nutrientes e acesso de outros animais por exemplo;

- Não deixe que o animal acorde os membros da casa em horários inapropriados. Se seu cão ou gato te acordar às 5 da manhã pedindo comida ou um passeio e você sempre o atender, será escravo desse horário para sempre!

- Para os cães é importante ter um horário para o passeio diário, de preferência antes da saída para o trabalho, dessa forma é possível gastar um pouco de energia e reduzir a ansiedade;