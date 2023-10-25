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Clube Pet CBN

Escovação: como cuidar bem da saúde bucal dos pets!

Ouça a análise da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 18:14

Publicado em 

25 out 2023 às 18:14
Pet escovando dente
Pet escovando dente Crédito: Pexels
Há muitos anos já se sabe da importância de prevenir e tratar as doenças orais e cuidar da higiene e da saúde oral é importante tanto para nós humanos, como para os cães e gatos. É este o tema de destaque que Tatiana Sacchi traz para o Clube Pet CBN de hoje.
Estima-se que a doença periodontal, conhecida vulgarmente como tártaro, esteja presente de um grau que varia de leve a importante, em 85% dos animais de pequeno porte acima de 4 - 5 anos de idade. Ela é muito comum em raças como Poodle, Pinscher, Yorkshire, Maltês, Spitz mas não podemos deixar de lado os felinos e as raças de médio e grande porte nos quais ela ocorre com menor frequência, mas mesmo assim merece toda a atenção. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 25-10-23

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