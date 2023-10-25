Escovação: como cuidar bem da saúde bucal dos pets!

Há muitos anos já se sabe da importância de prevenir e tratar as doenças orais e cuidar da higiene e da saúde oral é importante tanto para nós humanos, como para os cães e gatos. É este o tema de destaque que Tatiana Sacchi traz para o Clube Pet CBN de hoje.

Estima-se que a doença periodontal, conhecida vulgarmente como tártaro, esteja presente de um grau que varia de leve a importante, em 85% dos animais de pequeno porte acima de 4 - 5 anos de idade. Ela é muito comum em raças como Poodle, Pinscher, Yorkshire, Maltês, Spitz mas não podemos deixar de lado os felinos e as raças de médio e grande porte nos quais ela ocorre com menor frequência, mas mesmo assim merece toda a atenção. Ouça a conversa completa!