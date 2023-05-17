Envelhecimento: como a idade afeta a saúde do pet

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala que os cães e gatos também passam pelo mesmo processo de envelhecimento que os humanos. A comparação entre a idade de cães e gatos com a idade cronológica humana é uma curiosidade comum entre os tutores, porém também bastante variada, justamente devido aos fatores expostos acima. De um modo geral, o peso é uma variável que pode ajudar a estimar esta idade comparativa e existem tabelas que podem auxiliar este cálculo. O envelhecimento, embora silencioso, é progressivo e irreversível. Os sinais aparecem aos poucos e muitas vezes, passam despercebidos. Por isso, toda atenção é muito importante! Ouça a conversa completa!