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Clube Pet CBN

Envelhecimento: como a idade afeta a saúde do pet

Quem fala do assunto é a comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 17:43

Publicado em 

17 mai 2023 às 17:43
Cão idoso
Cão idoso Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala que os cães e gatos também passam pelo mesmo processo de envelhecimento que os humanos. A comparação entre a idade de cães e gatos com a idade cronológica humana é uma curiosidade comum entre os tutores, porém também bastante variada, justamente devido aos fatores expostos acima. De um modo geral, o peso é uma variável que pode ajudar a estimar esta idade comparativa e existem tabelas que podem auxiliar este cálculo. O envelhecimento, embora silencioso, é progressivo e irreversível. Os sinais aparecem aos poucos e muitas vezes, passam despercebidos. Por isso, toda atenção é muito importante! Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 17-05-23

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