'Doutor, essa coceira é normal?': descubra se seu pet é alérgico!

O quanto de coceira é normal em um animal de estimação? É normal que cães e gatos tenham episódios de coceira leve, algumas vezes ao dia e que não necessariamente significa um problema. Quando a coceira ocorre de forma moderada a intensa ela pode causar desconforto tanto para o animal quanto para as pessoas que convivem com ele, chegando inclusive a afetar sua qualidade de vida, à medida que existem animais que passam a viver para se coçar, deixando até de interagir com as pessoas, acordando para se coçar ou até mesmo deixando de se alimentar corretamente. Tema para Tatiana Sacchi nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 21-12-22