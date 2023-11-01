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Doenças transmitidas por vetores: o risco de carrapatos

Ouça os comentários de Tatiana Sacchi

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 18:53

Publicado em 

01 nov 2023 às 18:53
Cachorro se coçando
Cachorro se coçando Crédito: Pexels
Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tatiana Sacchi fala sobre as doenças transmitidas por carrapatos. Os insetos são parasitas extremamente comuns em ambientes quentes e que se proliferam bastante durante a primavera e o verão. É muito mais comum encontrá-los no cão, uma vez que os gatos têm o hábito de se lamber e se higienizar constantemente, dificultando a fixação deles ao seu corpo. Em um primeiro momento eles podem causar três problemas principais. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 01-11-23

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