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Clube Pet CBN

Doces, cebola, alho e cogumelos: alimentos tóxicos que não devem ser ofertados aos pets!

Quem explica é a comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 18:02

Publicado em 

26 abr 2023 às 18:02
Alimentação dos pets; cachorro comendo
O assunto é alimentação dos pets Crédito: Pexels
Na última edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi iniciou um alerta sobre a alimentação dos pets, falando sobre alimentos que são proibidos para os pets. Dessa vez, o destaque são nutrientes tóxicos, ou seja, que têm alto potencial de contaminação e podem colocar em risco a vida dos pets. "Como os animais são curiosos por natureza e os cães e gatos, muitas vezes, têm acesso a lugares como mesa de jantar, pia, lixo e churrasqueira, todo cuidado é pouco! Em caso de ingestão acidental desses alimentos, leve seu animal ao veterinário e não tome nenhuma medida por conta própria", explica. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 26-04-23

Quais são?

  • Cebola e alho: a cebola levar à grave anemia devido a presença da substância “N-propil disulfito”. Quantidades de cebola superiores a 0,5% do peso do animal podem ser fatais. Os sinais são anemia, dificuldade para respirar, vômito, diarreia, prostração e falta de apetite. Alho em excesso e de forma contínua pode causar gases e anemia, mas em pequenas quantidades não tem problema
  • Sal: pode causar vômito, diarreia, depressão, tremores, desidratação, convulsão e morte. Uma coisa é o animal ingerir comida feita com um pouco de sal, outra seria ele comer uma grande quantidade de sal grosso com “cheirinho” de carne de churrasco por exemplo
  • Café e chá: a cafeína pode causar excitação do sistema nervoso, taquicardia, hipertensão, crises convulsivas e morte
  • Chocolate: a gordura e o açúcar podem causar vômito, diarreia e desidratação. A teobromina, presente no chocolate escuro, pode causar excitação, taquicardia, hipertensão, crises convulsivas e morte
  • Açaí: também é rico na teobromina que está presente no chocolate
  • Batata, tomate, jiló, pimentão e berinjela verdes e crus: possuem o glicoalcalóide solanina que pode causar transtornos gastrointestinais, tremores, convulsões e arritmias cardíacas. De todos eles a batata é a que possui a maior concentração e deve sempre ser fervida sem casca para o animal
  • Cogumelos silvestres: possuem várias substâncias tóxicas que levam à insuficiência renal e hepática, dor na barriga, vômito, diarréia, delírio, alucinação, convulsão e morte. Os cogumelos de consumo humano estão liberados e outros possuem grande potência medicinal
  • Abacate casca e folhas: possuem persina, um tipo de gordura que pode causar vômito, diarreia e alterações cardíacas em cães. A polpa é segura, mas deve ser oferecida em pequenas quantidades pois é muito gordurosa
  • Carambola: rica em ácido oxálico, que predispõe à formação de cristais e cálculos de oxalato de cálcio e caramboxina, uma toxina que pode causar alterações neurológicas e acometer rins que já estão com sua função comprometida
  • Uvas e passas: ainda sem saber qual a substância causa o problema, as uvas podem causar insuficiência renal aguda com sinais de vômito, diarreia, fraqueza, falta de apetite, e prostração mesmo em animais que estão acostumados a ingeri-las
  • Macadâmia: pode causar pancreatite, reação alérgica. A macadâmia pode causar fraqueza, depressão, dificuldade para andar, tremores, febre, dores na barriga. As outras castanhas se oferecidas, devem ser em pequenas quantidades pois são muito gordurosas
  • Xilitol: adoçante usado em gomas, pode causar hipoglicemia, dificuldade para andar, vômito, crises convulsivas e até ser fatal

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