Doces, cebola, alho e cogumelos: alimentos tóxicos que não devem ser ofertados aos pets!

Na última edição do Clube Pet CBN a comentarista Tatiana Sacchi iniciou um alerta sobre a alimentação dos pets, falando sobre alimentos que são proibidos para os pets. Dessa vez, o destaque são nutrientes tóxicos, ou seja, que têm alto potencial de contaminação e podem colocar em risco a vida dos pets. "Como os animais são curiosos por natureza e os cães e gatos, muitas vezes, têm acesso a lugares como mesa de jantar, pia, lixo e churrasqueira, todo cuidado é pouco! Em caso de ingestão acidental desses alimentos, leve seu animal ao veterinário e não tome nenhuma medida por conta própria", explica. Ouça a conversa completa!