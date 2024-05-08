Doações para o Rio Grande do Sul: grupos e organizações se unem para ajudar animais!

As fortes chuvas que caem sobre o Rio Grande do Sul desde o dia 29 de abril já causaram 100 mortes confirmadas e deixaram 372 pessoas feridas, além de 128 desaparecidas. Entre tantas perdas, os animais de estimação também têm sido afetados pelos efeitos devastadores do desastre. Para amenizar essa tragédia, organizações de proteção animal estão trabalhando para resgatar os bichinhos afetados pelas chuvas. Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!