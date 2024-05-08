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Clube Pet CBN

Doações para o Rio Grande do Sul: grupos e organizações se unem para ajudar animais!

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 08 de Maio de 2024 às 17:43

Publicado em 

08 mai 2024 às 17:43
Vias alagadas após fortes chuvas no Rio Grande do Sul
Vias alagadas após fortes chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação / Governo do RS
As fortes chuvas que caem sobre o Rio Grande do Sul desde o dia 29 de abril já causaram 100 mortes confirmadas e deixaram 372 pessoas feridas, além de 128 desaparecidas. Entre tantas perdas, os animais de estimação também têm sido afetados pelos efeitos devastadores do desastre. Para amenizar essa tragédia, organizações de proteção animal estão trabalhando para resgatar os bichinhos afetados pelas chuvas. Nesta edição do Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 08-05-24

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