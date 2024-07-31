Dicas para o seu pet viver mais e melhor!

Há poucas décadas um cão ou gato com 10 anos de idade já era considerado um animal já idoso, realidade essa que tem mudado bastante ao longo dos anos e que cada vez mais nos mostra animais vivendo 16, 18 anos ou até mais. Envelhecer é um processo natural de todo organismo vivo e um dos objetivos da evolução da medicina, seja humana ou veterinária, é fazer com que esse processo de envelhecimento seja retardado e ocorra da forma mais saudável possível através de estratégias tanto de prevenção como alimentação adequada e suplementação específica e rotina de atividades e brincadeiras, quanto no tratamento, através do retardo da progressão de doenças crônicas, do controle da dor e da manutenção da saúde mental dos nossos pets, por exemplo.
Apesar de todo esse avanço da área da medicina veterinária, nossos amigos pets não conseguem por si só, buscar o melhor para sua saúde, cabendo aos tutores buscarem informações sobre como manter seu pet saudável e envelhecendo com qualidade, portanto, a comentarista Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN, traz importantes dicas para essa qualidade de vida. São elas:
Clube Pet CBN - 31-07-24