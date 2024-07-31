Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet CBN

Dicas para o seu pet viver mais e melhor!

Ouça os comentários de Tati Sacchi

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 18:22

Publicado em 

31 jul 2024 às 18:22
Gato
Gato Crédito: Pexels
Há poucas décadas um cão ou gato com 10 anos de idade já era considerado um animal já idoso, realidade essa que tem mudado bastante ao longo dos anos e que cada vez mais nos mostra animais vivendo 16, 18 anos ou até mais. Envelhecer é um processo natural de todo organismo vivo e um dos objetivos da evolução da medicina, seja humana ou veterinária, é fazer com que esse processo de envelhecimento seja retardado e ocorra da forma mais saudável possível através de estratégias tanto de prevenção como alimentação adequada e suplementação específica e rotina de atividades e brincadeiras, quanto no tratamento, através do retardo da progressão de doenças crônicas, do controle da dor e da manutenção da saúde mental dos nossos pets, por exemplo.
Apesar de todo esse avanço da área da medicina veterinária, nossos amigos pets não conseguem por si só, buscar o melhor para sua saúde, cabendo aos tutores buscarem informações sobre como manter seu pet saudável e envelhecendo com qualidade, portanto, a comentarista Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN, traz importantes dicas para essa qualidade de vida. São elas:
Clube Pet CBN - 31-07-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados