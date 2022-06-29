Dicas e cuidados com o Shih-tzu, novo xodó entre tutores brasileiros

O resultado do PetCenso 2021 indica que o Shih-tzu lidera a preferência (2º lugar) por raças de cães em todas as regiões do Brasil. No Top 10 das raças favoritas aparece em primeiro o "sem raça definida" (SRD), com 40%. Brincalhão, companheiro, irresistível, de pelo sedoso, focinho achatado e ainda, dono de um olhar dócil. Muitas são as características que fizeram do Shih uma das raças de cães mais amadas pelos tutores de pets nos últimos anos. Tatiana Sacchi aborda dicas e cuidados com essa raça. Ouça a conversa completa!