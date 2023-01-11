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Dicas de verão para cuidar bem do seu pet!

As orientações são da comentarista Tatiana Sacchi

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 18:00

Publicado em 

11 jan 2023 às 18:00
Pet na praia
Pet na praia Crédito: Pixabay
Durante o verão e a época de altas temperaturas, todos muitos sofrem e ficam indispostos com o calor, inclusive os animais, por isso importante seguir algumas recomendações para manter a saúde e o bem-estar dos pets. Como os cães e gatos não transpiram, eles controlam o calor através de respiração e as altas temperaturas podem responsáveis pelo stress térmico e por quadros de hipertermia, que podem até ser fatais para o animal. Tema para Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 11-01-23

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