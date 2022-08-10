Dia Mundial do Gato: conheça mitos, verdades e curiosidades sobre os felinos

O Dia Mundial do Gato foi recordado no último dia 8 de agosto e, nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi esclarece os principais mitos, verdades e curiosidades sobre os felinos. "Os gatos começaram a se relacionar com os humanos há aproximadamente 9.000 anos, na região entre Iraque, Israel e Egito, quando se aproximaram de pequenos povoados que produziam e estocavam grãos, pois lá havia também, uma grande quantidade de ratos e pássaros que lhes serviam como alimento", conta.