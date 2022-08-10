Dia Mundial do Gato: conheça mitos, verdades e curiosidades sobre os felinos

O Dia Mundial do Gato foi recordado no último dia 8 de agosto e, nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi esclarece os principais mitos, verdades e curiosidades sobre os felinos. "Os gatos começaram a se relacionar com os humanos há aproximadamente 9.000 anos, na região entre Iraque, Israel e Egito, quando se aproximaram de pequenos povoados que produziam e estocavam grãos, pois lá havia também, uma grande quantidade de ratos e pássaros que lhes serviam como alimento", conta.
"Aqueles gatos selvagens que se aproximavam sem medo dos humanos tinham comida farta e se reproduziam mais, e dessa forma, os gatos domésticos (Felis catus) começaram a surgir, se espalhando pelo mundo a bordo dos navios. Os melhores registros da interação homem-felino estão no Egito e ocorreram há cerca de 2500 A.C., porém, a domesticação propriamente dita começou somente muitos anos mais tarde, acredita-se que por volta de 1500 A.C", recorda. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 10-08-22