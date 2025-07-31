Dia do Vira-Lata: há preconceito com cães sem raça definida?

Na data de dia 31 de julho, o Brasil celebra o Dia do Vira-Lata uma data simbólica que convida à reflexão sobre o abandono, a invisibilidade e o preconceito enfrentado por cães e gatos sem raça definida. Nesta data, é recordada a campanha “Somos Todos Vira-Latas”, promovida pelo Instituto Ampara Animal, que reforça a importância da adoção responsável e da valorização desses animais. Nesta edição de Clube Pet CBN, a comentarista Tati Sacchi fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Clube Pet CBN - 31-07-25