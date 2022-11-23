Copa do Mundo: saiba como proteger os pets dos efeitos dos fogos de artifício

Os cães e gatos possuem a audição extremamente aguçada, conseguindo ouvir sons muito mais distantes do que os seres humanos conseguem. Eles possuem 18 músculos capazes de movimentar as orelhas em diversas direções, principalmente os cães de orelhas em pé como o spitz ou o pastor alemão, quando comparados aos cães de orelhas caídas como o labrador ou cocker, por exemplo. Depois do olfato, a audição é o sentido mais desenvolvido e é por esse motivo que eles se incomodam tanto com o barulho dos fogos de artifício, rojões e trovoadas.