Conheça os sinais de que seu pet está se coçando mais do que o normal

Uma pulga atrás da orelha sempre presente nos tutores de cães e gato é: quanto de coceira é normal em um animal de estimação? Assunto para Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Ela explica: "é normal que cães e gatos tenham quadros de coceira - tecnicamente chamada de prurido - leve, algumas vezes ao dia e que não necessariamente significa um problema. Quando a coceira ocorre de forma moderada a intensa ela pode causar desconforto tanto para o animal quanto para as pessoas que convivem com ele, chegando inclusive a afetar sua qualidade de vida, à medida que existem animais que passam a viver para se coçar, deixando até de interagir com as pessoas, acordando para se coçar ou até mesmo deixando de se alimentar corretamente", observa. Ouça: