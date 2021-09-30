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Clube Pet CBN

Conheça os sinais de que seu pet está se coçando mais do que o normal

As explicações são da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 21:38

Publicado em 

29 set 2021 às 21:38
Cão, cachorro, animal, pet
O assunto é coceira canina! Crédito: Pexels
Uma pulga atrás da orelha sempre presente nos tutores de cães e gato é: quanto de coceira é normal em um animal de estimação? Assunto para Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Ela explica: "é normal que cães e gatos tenham quadros de coceira - tecnicamente chamada de prurido - leve, algumas vezes ao dia e que não necessariamente significa um problema. Quando a coceira ocorre de forma moderada a intensa ela pode causar desconforto tanto para o animal quanto para as pessoas que convivem com ele, chegando inclusive a afetar sua qualidade de vida, à medida que existem animais que passam a viver para se coçar, deixando até de interagir com as pessoas, acordando para se coçar ou até mesmo deixando de se alimentar corretamente", observa. Ouça:
Clube Pet CBN - 29/09/2021

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