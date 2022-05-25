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Clube Pet CBN

Conheça os mitos e verdades sobre a adoção de cães e gatos adultos

Ouça a médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 16:59

Publicado em 

25 mai 2022 às 16:59
Adoção de pets
Adoção de pets Crédito: Getty Images
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre a adoção de cães e gatos adultos. A comentarista esclarece os mitos e verdades que envolvem o assunto. Ouça:
Clube Pet CBN - 25/05/2022

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