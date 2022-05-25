Conheça os mitos e verdades sobre a adoção de cães e gatos adultos

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi fala sobre a adoção de cães e gatos adultos. A comentarista esclarece os mitos e verdades que envolvem o assunto. Ouça:
Clube Pet CBN - 25/05/2022
Publicado em 25 de Maio de 2022 às 16:59
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta