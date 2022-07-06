Conheça os cuidados que o tutor deve ter ao passear com seu cão na rua

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi aborda os cuidados ao passear com o seu pet na rua. "Passear é uma necessidade básica do cão, que vem da sua ancestralidade. Ainda que ele viva em grandes espaços e brinque bastante dentro de casa, passear é fundamental para sua saúde física, mental e para a socialização. Ao passear o cão vive diferentes experiências, fica mais calmo e menos entediado, interage com o ambiente e outros animais e pessoas, mantém a musculatura ativa e queima calorias evitando a obesidade. Costuma ser o momento mais feliz da vida deles", explica. Ouça: