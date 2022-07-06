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Clube Pet CBN

Conheça os cuidados que o tutor deve ter ao passear com seu cão na rua

Ouça a médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 17:40

Publicado em 

06 jul 2022 às 17:40
Tutor leva seu cão para passear
Tutor leva seu cão para passear Crédito: Damedeeso/Canva Pro
Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi aborda os cuidados ao passear com o seu pet na rua. "Passear é uma necessidade básica do cão, que vem da sua ancestralidade. Ainda que ele viva em grandes espaços e brinque bastante dentro de casa, passear é fundamental para sua saúde física, mental e para a socialização. Ao passear o cão vive diferentes experiências, fica mais calmo e menos entediado, interage com o ambiente e outros animais e pessoas, mantém a musculatura ativa e queima calorias evitando a obesidade. Costuma ser o momento mais feliz da vida deles", explica. Ouça:
Clube Pet CBN - 06/07/2022

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