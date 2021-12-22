Conheça as orientações para um Natal tranquilo com seu pet

Durante a época das festas, as casas ficam mais festivas, coloridas, iluminadas e cheias de comidas gostosas. É uma época em que costumamos decorar a casa, comprar os presentes, preparar a ceia e confraternizar ao lado das pessoas que amamos. Essa movimentação toda e as mudanças na casa aguçam a curiosidade dos pets que podem querer conferir todos os itens da festa, a começar pela decoração de Natal! Sendo assim, quais são os cuidados que devemos ter em relação aos nossos pets nessa época? Assunto para Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça: