Conheça as dicas e os cuidados ao dar banho no seu pet em casa

Apesar de ser cada vez mais frequente a utilização de serviços de banho e tosa para os nossos amigos peludos, muitos tutores ainda preferem cuidar deles em casa ou mandá-los para banho e tosa somente em situações especiais. Em tempos de crise, além da economia financeira, dar banho e fazer os procedimentos de higiene em casa é uma ótima forma de interagir com o animal, aumentando a cumplicidade e a percepção do tutor em relação à saúde e ao comportamento do animal. Para fazer um banho legal em casa, é interessante seguir algumas dicas e ter alguns cuidados para evitar problemas. É o que explica Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça: