Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clube Pet CBN

Conheça as dicas e os cuidados ao dar banho no seu pet em casa

Ouça as orientações da médica veterinária Tatiana Sacchi

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 17:06

Publicado em 

12 jan 2022 às 17:06
Cachorro tomando banho
Cachorro tomando banho Crédito: Pixabay
Apesar de ser cada vez mais frequente a utilização de serviços de banho e tosa para os nossos amigos peludos, muitos tutores ainda preferem cuidar deles em casa ou mandá-los para banho e tosa somente em situações especiais. Em tempos de crise, além da economia financeira, dar banho e fazer os procedimentos de higiene em casa é uma ótima forma de interagir com o animal, aumentando a cumplicidade e a percepção do tutor em relação à saúde e ao comportamento do animal. Para fazer um banho legal em casa, é interessante seguir algumas dicas e ter alguns cuidados para evitar problemas. É o que explica Tatiana Sacchi, nesta edição do Clube Pet CBN. Ouça:
Club Pet CBN - 12/01/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados